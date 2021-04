Den britiske premierminister, Boris Johnson, maner til ro efter en uge med vold i den nordirske hovedstad.

Unge nordirere i et probritisk område i Belfast har onsdag aften sat ild til en kapret bus og angrebet politibetjente med sten.

Optøjerne er de seneste i en række af angreb, der begyndte i den nordirske hovedstad i sidste uge.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at han er "dybt bekymret" over volden.

Adskillige betjente er kommet til skade de seneste dage, hvor demonstranter har brændt biler af og kastet benzinbomber mod politibetjente.

Volden er opstået midt i en voksende frustration blandt mange nordirske tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien. De er blandt andet utilfredse med nye handelsbarrierer, der er opstået som følge af Storbritanniens udtræden af EU.

Det probritiske, konservative parti i Nordirland Democratic Unionist Party (DUP) har samtidig peget på en beslutning fra politiet om ikke at retsforfølge medlemmer af det nationalistiske parti Sinn Fein for at have deltaget i en stor begravelse sidste år, der brød covid-19-reglerne.

Omvendt har Sinn Fein bebrejdet DUP for at optrappe spændingerne med partiets stærke modstand mod de nye handelsordninger og opfordringer de seneste dage til regionens politichef om at træde tilbage.

Ifølge Nordirlands politi er en del af den seneste uges vold påvirket af "kriminelle elementer", som har hjulpet med at planlægge angrebene.

Onsdagens optøjer fandt sted nær Shankill Road i det vestlige Belfast nær en såkaldt fredsmur, der adskiller området fra Falls Road, der er en nationalistisk højborg.

Muren blev opført mellem de to lokalsamfund for at forhindre sammenstød i løbet af tre årtier med sekterisk vold i Nordirland, der mere eller mindre stoppede med en fredsaftale i 1998.

- Jeg er dybt bekymret over de scener, der udspiller sig i Nordirland, særligt angrebene på PSNI (politiet i Nordirland, red.), der beskytter offentligheden og forretninger, angrebet på en buschauffør og overfaldet på en journalist.

- Måden at løse forskelle på er gennem dialog, ikke gennem vold eller kriminalitet, skriver Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, på Twitter sent onsdag aften.

Både lederne af Sinn Fein og DUP, der er Nordirlands to største partier, har fordømt volden.

/ritzau/Reuters