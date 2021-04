Joe Biden er meget glad for sine hunde.

Men det er ikke helt uden problemer, at de nu er flyttet med ind i Det Hvide Hus.

CNN skriver, at den ene af hundene, Major, har bidt en ansat. Det gik ud over en fra National Park Service, som passede sit arbejde på de enorme græsarealer ude foran præsidenthuset.

Han kom ikke alvorligt til skade, men blev tilset af en læge og kunne efterfølgende fortsætte sit arbejde.

Champ og Major luftes jævnligt i haven foran Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Champ og Major luftes jævnligt i haven foran Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN

På trods af den indtil videre korte embedsperiode er det ikke første gang, at Major bider en ansat ved Det Hvide Hus. For et par uger siden var det en sikkerhedsvagt, som hunden nappede i.

Ved den lejlighed blev hunden smidt ud, og har siden været til træning i Delaware. Major var netop returneret, da det nye episode udspillede sig.

Joe og Jill Biden adopterede den tre-årige hund af racen German Sheppard fra et dyreinternat tilbage i 2018. I modsætning til parrets anden hund, Champ, har den ikke samme træning eller erfaring med at gøre sig i præsidenthuset.

Champ er 13 år gammel, og var derfor med på rejsen, da Joe Biden var vicepræsident under Barack Obamas præsidentperiode. Derfor er hunden også mere rolig af natur end sin yngre kompagnon.

Hvad den seneste episode får af konsekvenser, har Det Hvide Hus ikke oplyst om endnu.