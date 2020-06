Ét bestemt billede synes at indkapsle tidens opgør med tidligere generationers menneskesyn.

For billedet, der kan vise sig at blive et af årets mest ikoniske, indeholder en slående symbolik: En sort aktivist, der kæmper for at blive betragtet som ligeværdig i hvide mænds og kvinders øjne, redder en hvid mand i sikkerhed - fra hans egne udskejelser, skulle det vise sig.

Boris Johnson har hyldet den sorte aktivist Patrick Hutchinson, fordi han ifølge den britiske premierminister ‘repræsenterer det bedste i os.’ Samme karaktertræk lader ikke til at kunne findes hos den anden hovedperson på billedet.

På en uge er billedet gået verden rundt. Det blev taget da britiske højreaktivister sidste weekend havde besluttet sig for at tage til London for at 'forsvare statuer' i den britiske hovedstad. Statuer, der lige nu står for fald, fordi flere af dem anses for at hylde fortidens kolonialisme og dennes ikke sjældne racistiske repræsentanter.

Selv den i efterkrigstiden hyldede premierminister Winston Churchill, hvis stædige politik ved begyndelsen af Anden Verdenskrig regnes for at være en afgørende faktor for, at Nazi-Tyskland ikke kunne underlægge sig hele Europa, bliver nu udskammet, og hans statue på Parliament Square foran det britiske parlament har således været udsat for graffiti.

Det ville omkring 1.000 nationalister ikke finde sig i. Heriblandt 55-årige Bryn Male, der er blevet opsporet af britiske medier og identificeret som manden, der ses hænge over Patrick Hutchinsons skulder.

Den højreorienterede forsamling mødtes, drak og fandt derefter demonstranterne fra Black Lives Matter-bevægelsen, der ønsker et opgør med mange af Londons statuer, der bliver opfattet som racistiske monumenter.

Ved Waterloo station centralt i hovedstaden kom det til et voldeligt sammenstød. Her blev det berømte billede taget.

»Hans liv var i fare, så jeg tog ham bare op på ryggen og maste mig vej over mod politiet.«

»Jeg bliver skræmt ved tanken om, hvad der ville være sket, hvis jeg ikke greb ind,« har Patrick Hutchinson fortalt om, hvorfor han satte sit eget helbred på spil.

Lokalavisen Basingstoke Gazette og Daily Mail har siden fundet ud af, hvad der førte til, at Bryn Male pludselig lå på asfalten.

Fotografen bag billedet siger til Daily Mail, at han hørte Bryn Male råbe ‘Fuck, Black Lives Matter.’

Patrick Hutchinson hjalp den højreorienterede Bryn Male i sikkerhed. Foto: Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Patrick Hutchinson hjalp den højreorienterede Bryn Male i sikkerhed. Foto: Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ

Det resulterede straks i slag og spark, hvorefter han måtte reddes i sikkerhed.

Venner til Bryn Male fortæller til de to medier, at den 55-årige mand er livslang fan af fodboldholdet Millwall, der er kendt for at have særligt hårdkogte og racistiske fans.

En stor tatovering på benet af Millwalls logo understreger hans troskab til klubben.

Det viser sig også, at Bryn Male er tidligere betjent gennem 20 år.

Ifølge Berlingskes korrespondent i Storbritannien anses denne afsløring blandt kritikere som et tegn på, at politiet har et systemisk problem med racisme.

Bryn Males er desuden næstformand i sogneforeningen i landsbyen Chineham sydvest for London.

Dette faktum har fået lokale til at se rødt. Der er nu oprettet en underskriftindsamling med det formål at få ham fjernet fra sin post.

Bryn Male har ikke selv kommenteret billedet eller sit politiske ståsted, men hans søn siger i en presseudtalelse, at hans far ‘er taknemmelig for, at Patrick Hutchinson reddede ham.’