Tre mindre partier vil op til valget 12. december arbejde sammen for at fastholde Storbritannien i EU.

I Storbritannien har mindre proeuropæiske partier indgået en alliance op til parlamentsvalget 12. december, hvor de sammen vil kæmpe for, at briterne kan forblive i EU.

Partiernes valgkamp på dette område vil finde sted i 60 valgkredse og omfatte omkring 60 af parlamentets 650 pladser.

De involverede håber at kunne forhindre, at premierminister Boris Johnson gennemfører briternes udtræden af EU, hvis han vinder det kommende valg.

De tre partier er Det Grønne Parti, Liberaldemokraterne samt nationalisterne fra Wales i partiet Plaid Cymru. Desuden deltager flere uafhængige parlamentsmedlemmer.

Alliancen omfatter ikke arbejderpartiet Labour eller Det Skotske Nationalparti.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, var onsdag i audiens hos dronning Elizabeth for at få tilladelse til at opløse parlamentet, hvormed valgkampen formelt er i gang.

Samme dag fastslog Boris Johnson, at han vil sørge for at få skilsmissen fra EU på plads. Det mener han ikke, at Labour vil være i stand til.

Det er første gang i næsten et århundrede, at briterne går til valg så tæt på jul.

/ritzau/Reuters