Et privatfly, der ifølge lokale medier havde i alt 14 personer om bord, er forsvundet på vej fra Las Vegas.

Et privatfly er mandag forsvundet, efter at det fløj af sted fra den amerikanske by Las Vegas med retning mod Monterrey i det nordlige Mexico.

Det oplyser en talsmand fra Mexicos transportministerium

Talsmanden siger, at flyet aldrig nåede aldrig frem til sin destination, og at det er forsvundet. Det vides ikke, hvordan de ombordværendes tilstand er.

Ifølge den mexicanske avis Reforma var der 11 passagerer og tre besætningsmedlemmer om bord på flyet.

Nyhedsbureauet AP skriver, at passagererne var på vej tilbage fra blandt andet at have set en boksekamp mellem Saul "Canelo" Álvarez og Daniel Jacobs.

