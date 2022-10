Lyt til artiklen

Natten til søndag har været dramatisk i Adams County i Colorado i USA.

En person har mistet livet og mindst syv personer er kommet alvorligt til skade efter et skyderi til en privatfest.

Beboere i et Sherrelwood-kvarter i Adams County, Colorado, hørte snesevis af skud fra en hjemmefest omkring klokken 03.00 lørdag. Det skriver WTAP.

Naboer forklarer til mediet, at de fleste af ofrene så ud til at være teenagere.

»Det ramte tæt på vores hjem. Det ramte alt for tæt på. Det er lige igennem min stue. At se alle disse patronhylstre på gulvet og et hul i mit vindue, våbenvold er forfærdelig. Det er ude af kontrol,« har en af naboerne sagt.

En nabos ringklokkekamera optog en blå bil, der kørte forbi festen flere gange. Folk begyndte at samle sig udenfor, og bilen kom forbi igen. Så begyndte kuglerne at flyve.

Naboen, der ønsker at forblive anonym, blev vækket af skuden. Hun fortæller, at hendes familie kunne høre folk skrige og så dem løbe for deres liv.

Efterforskere leder nu efter oplysninger om en mørkeblå model Chevrolet Tahoe fra begyndelsen af ​​2000erne, som de siger, blev brugt i skyderiet.