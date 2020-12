I USA kimer rigmænd og kendisser deres private læger ned. De velhavende klienter ønsker at komme foran i køen til covid-19-vaccinen, og mange tilbyder tusindvis af dollar for at få målet indfriet.

Det fortæller adskillige privatlæger fra New York og Los Angeles til Los Angeles Times, og da B.T. fanger dr. David Nazarian, der er indehaver af klinikken My Concierge MD i hjertet af Beverly Hills, bekræfter han tendensen.

Dr. David Nazarians receptionister modtager nemlig hver dag 50-100 opkald fra patienter, der vil have fat i den eftertragtede vaccine, og de er som regel villige til at gå langt.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har haft patienter, der har tilbudt 5.000-10.0000 dollar (30.000-60.000 kroner, red.), for at deres familier kunne blive vaccineret. Nogle foreslår også, at de kan donere til godtgørende formål for på den måde at komme foran i køen. Men vi følger selvfølgelig de retningslinjer, der er, så sundhedspersonale og personer i de forhøjede risikogrupper får vaccinen først,« lyder det fra dr. David Nazarian, hvis klientel primært er hovedrige forretningsfolk og kendte ansigter fra underholdningsindustrien.

Blandt hans kunder er Dennis Quaid, Kendall Jenner, Venus Williams og Charlie Sheen, og som alle andre patienter betaler de op mod 100.000 kroner om året i en slags grundlæggende medlemspris for at have adgang til den private læge. Men så får de også et gratis sundhedstjek med i købet, bliver screenet for cancer og kan tilses af dr. David Nazarian døgnet rundt.

En anden såkaldt concierge læge, dr. Jeff Toll, der samarbejder med det eksklusive hospital Cedars-Sinai i Los Angeles, fortæller til Los Angeles Times, at en af hans patienter tilbød at donere hele 25.000 dollar til hospitalet for at komme foran i vaccinekøen. Men også Jeff Toll følger retningslinjerne og gav patienten den tilbagemelding, at de penge ikke ville gøre en forskel for at komme frem i køen.

Shamus Khan er professor i sociology ved Princeton University med blandt andet speciale i social ulighed. Han er ikke overrasket over, at velhavere forsøger at betale sig til at blive vaccineret mod covid-19. I en kronik i Washington Post kommenterer han på den tendens, de svimlende dyre privatlæger oplever blandt deres patienter:

»Studier, der har analyseret rige menneskers opførsel – hvad enten det handler om at donere penge, så de kan trække det fra i deres årsopgørelse, eller hvordan de opfører sig i trafikken – har konsekvent påvist, at rige mennesker i højere grad opfører sig egoistisk og uetisk.«