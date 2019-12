Et bestialsk drab på et norsk gårdejerpar og deres datter har rystet og fascineret den norske befolkning i knap 20 år.

Det ældre ægtepar Kristian og Marie Orderud blev fundet myrdet i pinsen 1999 sammen med den 47-årige datter Anne på deres slægtsgård. De var så godt som henrettet. Skudt i nakken på klos hold.

Kristian og Marie Orderuds søn, Per Kristian, var en af hovedmændene bag drabet. Ingen blev kendt skyldige for at udføre drabet, men alle fire tiltalte blev dømt for at have medvirket til drabet.

Per Kristian og hustruen, Veronica Orderud, blev kendt skyldige for medvirken til overlagt drab. Det fik de 21 års fængsel for.

De har efterfølgende sat privatdetektiven Tore Sandberg på sagen med henblik på at blive frikendt.

Nu har han måske fundet et afgørende bevis.

Privatdetektiven har indleveret en revolver til politiet, som han mistænker kan være mordvåbnet.

Han forklarer til norske VG, at han har overdraget en revolver af typen Colt Police Special samt en patron til genoptagelseskomitéen.

Den benytter sig af samme type kaliber, som blev brugt til at dræbe Orderud-ægteparret og datteren. Det var en unavngiven person, der gav ham den i Holmestrand-området 6. november 2019.

Dagen efter afleverede han den samt en begæring om at få den undersøgt og sammenlignet den med de tre projektiler, man fandt i forbindelse med drabene i 1999.

»Nu har de haft revolveren i snart to måneder, og jeg synes, jeg har givet dem rimelig med tid og armslængde. Derfor mener jeg, at offentligheden bør vide, at der sker noget i Orderud-sagen,« siger Sandberg til VG.

Veronica Orderuds halvsøster Kristin Kirkemo Haukeland blev idømt 16 års fængsel for medvirken til drab.

Hendes ekskæreste Lars Grønnerød blev idømt 18 års fængsel for sin medvirken. Ifølge retten var det dem, som anskaffede de to drabsvåben.

Grønnerød, der siden hen er afgået ved døden, forklarede i retten, at han gav en revolver af selvsamme type til Per Kristian Orderud før drabene. Et udsagn, som Per Kristian Orderud har benægtet.

VG-journalist Øystein Milli, som har fulgt sagen tæt, vurderer, at der kan være tale om et afgørende fund.

Men der er tale om mange 'måske'er'.

Håbet er, at eventuelle fingeraftryk og dna-spor fra våbnet kan bringe politiet på sporet af en person, som måske kan fortælle, hvem vedkommende har fået det fra.

Det kan måske bevise, hvorvidt Per Kristian Orderud eller Lars Grønnerød havde ret.

På mordstedet blev der fundet blod, som dna-analyser har påvist hverken stammer fra mordofrene eller de fire dømte.

Der blev også fundet fodspor, som man heller ikke kunne knytte til nogen af de implicerede.

Formanden for den norske genoptagelseskomité, Siv Hallgrenn, forklarer, at man fortsat udfører kriminaltekniske undersøgelser på håndvåbnet. Men hun kan ikke fortælle, hvornår de regner med at være færdige.

Per Kristian Orderuds advokat fortæller, at det er en spændende udvikling, men at man ikke kan gøre andet end at afvente de kriminaltekniske undersøgelser.

Kristin Kirkemos advokat har lavere forventninger til det seneste fund. Hun tror ikke, at der er tale om drabsvåbnet.

Det var en arvetvist i familien, der førte til tripeldrabet. Det er der lavet en dokumentarserie om, som du kan se hos Danmarks Radio. Per Kristian Orderud blev også frakendt arveretten til slægtsgården.