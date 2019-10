Forfatter Jonas Eika kritiserede Socialdemokratiets politik i sin takketale efter at have fået litteraturpris.

Efter at have modtaget Nordisk Råds Litteraturpris 2019 tirsdag aften trådte den danske forfatter Jonas Eika op på scenen i Konserthuset i Stockholm for at holde sin takketale. Men talen vidnede ikke kun om taknemmelighed.

Talen udnyttede den 28-årige forfatter til at udtrykke sin utilfredshed med den danske regering og statsminister Mette Frederiksens (S) politik.

- Jeg taler til den danske statsminister.

- Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre, lød det blandt andet i Jonas Eikas tale.

Statsministeren var - ligesom adskillige andre repræsentanter for Danmark - selv til stede blandt publikum i Konserthuset og overværede således den danske prisvinders takketale.

Ifølge TV2 sad hun på første række sammen med Sveriges statsminister, Stefan Löfven. Begge "sad som forstenede og klappede ikke".

Jonas Eikas kritik var ikke kun rettet mod den danske regering, men også de øvrige nordiske landes ministre.

- Også i jeres lande placeres flygtninge og migranter i lukkede fængsler eller afsidesliggende lejre. Og de bliver nedbrudt og syge, nogle forsøger at tage deres eget liv, sagde forfatteren.

TV2 talte efterfølgende med kulturminister Mogens Jensen (S), som tog Jonas Eikas kritik af Socialdemokratiets politik ganske roligt.

- Han har en holdning, det skal han have lov til at have, og det respekterer jeg. Jeg er uenig i hans kritik, men først og fremmest vil jeg ønske ham tillykke med prisen. Det er stort for ham, sagde Mogens Jensen til TV 2.

Jonas Eika modtog Nordisk Råds Litteraturpris for novellesamlingen "Efter solen". Novellesamlingen er hans anden bogudgivelse.

/ritzau/