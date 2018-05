Forfatteren Philip Roth er død. Han blev 85 år og vandt adskillige priser i løbet af sin forfatterkarriere.

Den amerikanske, prisvindende forfatter Philip Roth er død - 85 år.

Roth vandt i løbet af sin karriere adskillige priser for sine litterære værker. Blandt andet blev han i 1998 hædret med den prestigefyldte Pulitzer-pris for romanen "Amerikansk pastorale".

Det er magasinet The New Yorker, der skriver, at den legendariske forfatter har mistet livet. Det er bekræftet af The New York Times, der har talt med en af forfatterens nære venner Judith Thurman.

The New York Times skriver, at dødsårsagen var hjertesvigt.

Roth har i årtier været en af de mest anerkendte amerikanske forfattere.

Bare 26 år gammel var han den yngste både før og siden til at modtage den velansete bogpris National Book Award.

Det skete, da Roth i 1959 debuterede med romanen "Farvel, Columbus", som fokuserede på identitetsproblemer for jøder i USA, familieforhold og seksualitet.

Siden fortsatte han med at masseproducere sællerter.

Blandt de mest populære bøger er "Komplottet mod Amerika", "En menneskelig plet" og "Sabbaths teater". Og altså "Amerikansk pastorale", som han modtog en Pulitzer-pris for.

Lysten til at arbejde forduftede så småt for Roth, da han vurderede, at de bedste værker lå bag ham.

I 2012 gik han derfor offentligt ud og sagde farvel til forfatterrollen.

Han havde ry for at være en svær mand at interviewe, og i et interview med avisen The Guardian har han blandt andet udtalt, at han ikke kunne lide at diskutere sine værker, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Man bør lade folk kæmpe med bøgerne på egen hånd og lade dem finde ud af, hvad de er, og hvad de ikke er, lød det dengang fra forfatteren.

Philip Roth har været gift to gange. Senest med den engelske skuespillerinde Claire Bloom, som han blev separeret fra i 1994 efter fire års ægteskab.

/ritzau/