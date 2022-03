Konflikten i Ukraine sætter præg på priserne på mejeriprodukter, der nu er uset høje.

En af årsagen bag er, at Rusland og Hviderusland sammen står for 30 procent af hvedeeksporten og 20 procent af majseksporten i verden.

Den eksport kan komme til at blive fuldkommen stoppet, fordi Rusland forhindres i at bruge betalingssystemet SWIFT. Derudover er havnene langs Sortehavet i øjeblikket ude af drift. Det skriver Finans.

Den manglende eksport medfører, at foderpriserne stiger, hvilket får konsekvenser for landmændene, der skal bruge foderet til at producere mejeriprodukterne.

Og det er altså med til at skabe en kolossal stigning på priserne af mejeriprodukter, som det globale marked for mejeriprodukter Global Dairy Trade-børsen (GDT) vidner om.

Priserne på mejeriprodukter er generelt steget med hele 5,1 procent på GDT. Og den stigning betyder, at priserne er røget op på et rekordniveau.

Men det er naturligvis ikke kun konflikten i Ukraine og den manglende eksport, der skaber de rekordhøje prisstigninger.

Et stigende globalt forbrug af mejeriprodukter, lagt sammen med at produktionen har været nedadgående, har også præget prisstigningerne.

Hos Arla har de også kunnet mærket det. Det fortæller direktør for råvarehandel hos Arla Foods, Thomas Carstensen.

»Nye tal viser, at New Zealands mælkeproduktion falder med seks procent, fordi der dernede har været en tør og varm sommer med lav produktion af græs. Også i USA og Sydamerika er mælkeproduktionen vigende, og det samme er tilfældet i Europa. Mælkeleverancerne fra vores andelshavere har i år været omkring 1,5 procent lavere end på samme tid for et år siden,« siger Thomas Carstensen til Finans.