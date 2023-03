Lyt til artiklen

Fødevaremarkedet har længe holdt vejret på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

For krigen resulterede i, at en stor del af verdens kornproduktion blev standset, og tusinder af ton korn strandede i ukrainske havne.

Prisen røg i vejret, hvilket blev en alvorlig trussel mod de fattigste lande, især i Afrika, som er meget afhængige af importeret korn. Prisen nåede et historisk højdepunkt på 425 euro pr. ton i maj 2022.

Men nu har kornpiben fået en anden lyd. Faktisk er prisen så lav, at den er under niveauet fra før invasionen af Ukraine.

Priserne er faldet så meget, at de har passeret en tærskelværdi, 275 euro, som kan udløse storsalg af korn.

»En periode med høje priser har fået nogle af de fattige importnationer til at trække sig fra verdensmarkedet, mens svineproducenterne har tømt deres boder, fordi det er for dyrt at købe foder,« har Palle Jakobsen, markedsanalytiker i Agrocom, tidligere udtalt til Finans.

»Det betyder, at efterspørgslen falder, samtidig med at vi står i en situation, hvor billigt korn fra Australien, Rusland og Ukraine vælter ud på markedet,« siger han yderligere.

Men den lave pris kan i sidste ende skabe panik hos sælgerne. Mange kornsælgere har nemlig ventet på, at priserne skulle stige igen, men kan nu blive tvunget til at sælge, fordi de frygter, at priserne vil falde endnu mere.

Ifølge Palle Jakobsen tror markedet ikke længere på, at Rusland vil træde ud af eksportaftalen. Den aftale, som Rusland ellers ad flere omgange har truet med at suspendere.

Efter meget frem og tilbage blev aftalen forlænget, og den løber nu frem til midten af ​​marts, inden man vil forhandle en ny.