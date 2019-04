Skulle du være i besiddelse af 35 mio. norske kroner, så kunne du måske være interesseret i at gøre et royalt sommerhus-køb. I hvert fald er det nu muligt at købe den norske prinsesses bolig.

Feriestedet ligger på øen Hankø, som er uden for Frederikstad, syd for Oslo. Det skriver norske TV 2.

Det var kronprins Olav, der købte stedet i 1947. Efter hans død arvede kong Harald ejendommen i 1991, og 10 år efter overtog prinsesse Märtha Louise det.

Hun har brugt stort set hver sommer på den norske ø. Senest i år, hvor hun tilbragte sin sommerferie på Bloksbjerg både med og uden sine børn, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallullah.

Vis dette opslag på Instagram Will miss this view. #beautifulmorning Et opslag delt af Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) den 15. Aug, 2018 kl. 2.11 PDT

På Instagram skrev prinsessen tilbage i august sidste år, at hun ville komme til at savne udsigten fra huset.

Men nu er det altså forbi nu. Huset er til salg hen over påske og koster 35 mio. kr. – hvad der svarer til ca. 27.259.000 mio. danske kroner.

Med ejendommen følger bl.a. panoramaudsigt udover Hankøsundet og eget saltvandsbassin. Huset er 400 kvadratmeter stort og består af et hus i to etager samt et gæstehus. Der er flere stuer og otte soveværelser.

Årsagen til salget skyldes ifølge Se og Hør i Norge, at ejendommen formentlig er blevet for stor, dyr og kompliceret at eje for Prinsessen.