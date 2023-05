Til sidst kunne prinsesse Märtha Louise ikke længere klare det.

»Jeg fik en dyb depression, da jeg var i 20erne på grund af det,« siger hun.

Ordene er ifølge VG onsdag faldet på en mediekonference – ganske sigende for det, der udløste den alvorlige psykiske sygdom.

For prinsesse Märtha Louise fortæller, at det var den enorme opmærksomhed fra forskellige norske medier, der var med til at knække hende.

Prinsesse Märtha Louise er i dag 51 år. Foto: NTB

»Medierne har været en stor del af livet helt fra begyndelsen. Det har været meget invaderende,« siger hun, ligesom hun tidligere har kritiseret pressens behandling af hende.

Fra en scene i Bergen fortæller prinsessen eksempelvis, hvordan hun dagligt blev fulgt af journalister og fotografer, når hun skulle i skole.

Også da hun i sin tid tog kørekort.

»Jeg følte, at jeg ikke havde noget sted, hvor jeg kunne gemme mig, jeg havde ikke noget privatliv. Alt var offentligt. Og jeg fik at vide, at det havde pressen ret til at gøre, fordi jeg var en offentlig person,« siger prinsesse Märtha Louise:

Prinsesse Märtha Louise er i dag forlovet med shaman Durek Verrett. Foto: LISE ASERUD

»Mange har sagt: 'Kunne du ikke bare være stille og gemme dig?' Men når jeg prøvede at gemme mig eller tage på ferie, var pressen jo også der – og forfulgte os. Den del var også vanskelig.«

Da hun for små 30 år siden fik sin depression begyndte hun at gå til psykolog, fortæller hun.

Siden begyndte hun at banke på bilruderne, når hun så journalister og fotografer sidde på lur. Hun kunne også finde på at spørge dem, hvorfor de var der.

På samme fortæller hun, at hun godt kan forstå den engelske prins Harrys store opgør med britisk medier.

Prinsesse Märtha Louise fortæller dog, at flere journalister siden har undskyldt over det, der dengang skete.

Desuden sætter hun ord på, hvorfor hun nu har valgt at fortælle om det.

»Grunden til, at jeg sidder her i dag, er mine børn. Jeg vil ikke have, at de skal opleve det samme som mig. Men det var dog et meget hårdere miljø tidligere,« siger hun.