Julen er for altid ændret for den norske prinsesse Märtha Louise. Og i år var første gang.

»Det har været en meget anderledes højtid, fordi Ari, den elskede far til mine tre piger, ikke længere er i blandt os,« skriver hun.

Hendes tidligere mand, Ari Behn, tog sit eget liv første juledag sidste år. Og i et opslag på Instagram fortæller prinsesse Märtha Louise videre, hvordan den triste årsdag blev markeret fredag. Se oplsaget i bunden af artiklen

»Han valgte at forlade flyet på denne dag sidste år. Vi har har fejret hans liv, vi har grædt over tabet og over, hvor meget vi savner ham,« lyder det.

Prinsesse Märtha Louise med døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Prinsesse Märtha Louise med døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica. Foto: NTB SCANPIX

Hun rækker samtidig ud til alle dem, der har det hårdt i løbet af julen.

»I skal vide, at I er elsket, at der er brug for jer. I skal vide, at I er værd den hjælp, I kan få,« skriver hun.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise blev gift i 2002 og skilt i 2017. De fik sammen de tre døtre Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Han dødsfald ramte hårdt i den royale familie, hvor også kong Harald har fortalt, hvordan det siden har været svært at håndtere.

»Vi var sammen, da det skete. Det var et chok. Vi blev så overraskede, selv om vi vidste, han havde problemer. Det er smertefuldt, og det tager lang tid at komme sig over,« har han udtrykt i en bog.

Også prinsesse Märtha Louise har tidligere berettet om, hvor svært det har været at arbejde med sorgen.

»Jeg har været fokuseret på mine børn og helingsprocessen efter hans død. Det har været den hårdeste tid i mit liv. Langsomt, men sikkert, prøver vi at komme på benene igen,« har hun sagt.

Ari Behn blev 47 år.