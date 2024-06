Prinsesse Kate af Wales undskylder i et brev sit fravær ved generalprøven til den irske gardes parade lørdag.

Prinsessen af Wales, prinsesse Kate, har i et brev undskyldt for ikke at have overværet den irske gardes generalprøve af Trooping The Colour-parade lørdag.

Det fremgår af et brev, som den irske garde har delt på det sociale medie X.

- Det er fortsat en stor ære at være jeres æresoberst, og jeg er meget ked af, at jeg ikke er i stand til at tage imod salutten i år, skriver hun i brevet.

Siden hun blev æresoberst i 2012, har prinsessen kun misset paradens generalprøve én gang, nemlig i 2016, skriver det amerikanske magasin Vanity Fair.

Der er tradition for, at æresobersten overværer paradens generalprøve.

I marts delte prinsessen med offentligheden, at hun har fået kræft.

I brevet nævner prinsesse Kate ikke årsagen til, at hun ikke deltog i generalprøven, men den irske garde skriver i opslaget på X:

- Vi ønsker fortsat Hendes Kongelige Højhed god bedring og ønsker hende alt det bedste.

Siden prinsesse Kate i marts i en video meddelte, at hun har fået kræft, har hendes offentlige optræden været sparsom. Hun har modtaget kemoterapi for kræft, oplyste hun i videoen. Det vides ikke, hvilken kræftform prinsessen har.

Trooping The Colour er en parade, der finder sted hvert år på paradepladsen Horse Guards Parade i London. Den afholdes for at fejre den britiske monarks officielle fødselsdag.

De fleste Commonwealth-lande fejrer monarkens fødselsdag på denne dag. Det svarer ikke nødvendigvis til den nuværende monarks fødselsdag.

Kong Charles vil overvære paraden, der finder sted lørdag den 15. juni. Også han får behandling for kræft, men er vendt tilbage til sine offentlige pligter, skriver nyhedsbureauet AP.

Han deltog blandt andet torsdag i mindehøjtideligheden for 80-året for D-dag. D-dag fandt sted, da de allierede styrker gik i land i det tyskbesatte Normandiet den 6. juni 1944.

/ritzau/