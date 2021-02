Datteren til Dubais mest magtfulde person Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der forsøgte at flygte fra landet i 2018, har smuglet hemmelige videoer ud til sine venner, hvor hun beskylder sin far for at holde hende som gidsel.

I videoerne, fortæller prinsesse Latifa Al Maktoum, at en soldat bedøvede hende, da hun flygtede med båd og derefter fløj hende tilbage til faderen og fangeskabet. Vidoerne sender hun fra et badeværelse i en villa, da det et det eneste rum, hvor hun kan låse døren.

Prinsessen, der frygter for sit liv, fortæller derudover, hvordan der konstant er to kvindelige betjente i villaen og flere mandlige udenfor.

»Jeg er taget som gidsel. Den her villa er blevet et fængsel,« fortæller Latifa i en af vidoerne. Men nu er de hemmelige videoer stoppet, skriver BBC.

Latifas venner, herunder finlandske Tiina Jauhianen, opfordrer FN til at træde ind, mens Dubai og De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at prinsessen er sikker hos familien.

FN's tidligere chef for menneskerettigheder Mary Robinson har tidligere tilset Latifa og beskrevet hende som en »urolig ung kvinde«, men hun har altså ændret mening på baggrund af de nye videoer. Hun fortæller nu, at hun er blevet »forfærdeligt narret« af prinsessens familie, da hun tilså Latifa efter hendes flugtforsøg i 2018.

Mary Robinson og Irlands præsident har nu tilsluttet sig opfordringer til international handling, som skal fastslå Latifas nuværende tilstand og opholdssted.

»Jeg fortsætter med at være meget bekymret for Latifa. Tingene er gået videre. Og så jeg mener, det burde undersøges,« fortæller hun.

Videoerne, der er blevet optaget over flere måneder på en telefon, som Latifa er blevet givet i hemmelighed efter hendes flugtforsøg, kan ses på BBC her.