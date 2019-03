I slutningen af april rejser Storbritanniens Prins William til Christchurch i New Zealand for at ære ofrene for terrorangrebet på to moskéer.

Det gør han på vegne af dronning Elizabeth.

Besøget sker på vegne af ønske fra Premiereministeren af New Zealand, skriver Kensington Palace på Twitter.

Det var ved Al Noor og Linwood-moské i Christchuch, at det blodige angreb skete den 15 marts.

The Duke of Cambridge will visit New Zealand on behalf of The Queen to honour the victims of the Christchurch mosques terrorist attack.



The visit in late April will be made at the request of the Prime Minister of New Zealand. pic.twitter.com/rFPlDo8dmJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27. marts 2019

Den 28-årige australske formodede angrebsmand, Brenton Tarrant, er blevet sigtet for drab på 50 personer og forventes at skulle for retten igen 5. april.

Skyderiet var målrettet muslimer til fredagsbøn. Politiet formoder, at Tarrant, der beskrives som højreekstremistisk, var alene om angrebet.

Den formodede gerningsmand optog en video, mens han likviderede mænd, kvinder og børn, der var til fredagsbøn.

Han skal sidde fængslet indtil 5. april, hvor en dommer skal tage stilling til, om han fortsat skal blive bag tremmer.