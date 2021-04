Prins Philip, hertug af Edinburgh, er gået bort i en alder af 99 år.

Han blev født som prinsen af Danmark og Grækenland, og blev i 1947 gift med dronning Elizabeth, som han nu efterlader sig.

I 2017 måtte prins Philip træde tilbage fra sine royale pligtelser på grund af helbredsproblemer.

Han har været indlagt ad flere omgange og blev senest opereret i hjertet. Den 9. april sov han stille ind.

Prins Philips liv Navn: Philip Mountbatten-Windsor, britisk prinsgemal og hertug af Edinburgh. Fødested: Den græske ø Korfu som prins af Danmark og Grækenland. Opvokset: Grækenland, Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Han er oldebarn af den danske kong Christian IX, dronning Magrethes tipoldefar. Den 20. november 1947 blev han gift med dronning Elisabeth, som overtog tronen i 1952. De har været gift i 73 år. Sammen med dronning Elisabeth har Prins Philip fire børn: Prins Charles (72 år), Prinsesse Anne (70 år), Prins Andrew (61 år) og prins Edward (57 år). Prins Philip var officer i Royal Navy under 2. Verdenskrig. Han var protektor for omkring 800 organisationer, som i særdeleshed fokuserer på miljø, industri, sport og uddannelse. Han trak sig fra sine royale forpligtelser i august 2017, efter at have arbejdet med dronningen i 56 år. Indtil da havde han optrådt ved 22.219 begivenheder på egen hånd. Interesser: Polo, lystsejlads, oliemaling, karet-ridning, cricket og flyvning. Kilder: BilledBladet, Hello Magazine, Berlingske og Ritzau.

Prins Philip og Dronning Elizabeth sammen med børnene Prins Charles og Prinsesse Anne.

Det royale par i 1953.

Prins Philip på karettur gennem København med Danmarks prins Henrik i 1979.

Prins Philip under et besøg i Egypten i 1981.

Prins Philip i forbindelse med en pressekonference for Verdensnaturfonden i 1995. Han var præsident for organisationen 1981-1996.

Dronning Elizabeth og prins Philip under den årlige ceremoni 'Trooping of the colour'. Billede fra 2003.

Prins Philip i 2017 til en havefest ved Buckingham Palace. Kort efter trådte han tilbage fra sit royale embede.

Efter han trak sig tilbage fra sine pligter, tilbragte han meget af sin tid på Sandringham.