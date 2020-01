Mandag deltog prins Harry i et topmøde mellem Afrika og Storbritannien, inden han tog et fly mod Canada.

Efter hektiske dage i det britiske kongehus er prins Harry rejst til Canada, hvor hans kone, hertuginde Meghan, og deres søn, Archie, venter.

Det skriver den britiske avis Daily Telegraph.

Ifølge avisen gik prins Harry om bord på et fly til Vancouver fra Londons Heathrow-lufthavn klokken 17.30 mandag aften.

Afrejsen sker, få dage efter at det er kommet frem, at prins Harry og Meghan mister deres royale titler og apanage fra foråret.

Harry, der er afdøde prinsesse Dianas yngste søn, sagde søndag, at han og Meghan ønsker at leve et mere fredeligt liv.

Han fortalte videre, at det var en beslutning, der ikke var nem at tage, men at der ikke var andre muligheder.

Det var ventet, at Harry ville tilslutte sig Meghan og Archie på en ferieø nær Vancouver i det sydvestlige Canada i denne uge.

Tidligere mandag deltog prins Harry i et britisk-afrikansk topmøde i London. Her var han tilsyneladende i godt humør, hvor han mødte præsidenterne i Malawi og Mozambique og den marokkanske premierminister.

Prinsen havde desuden et uformelt møde med den britiske premierminister, Boris Johnson, i forbindelse med arrangementet.

Dog sprang han middagen over med lederne i Buckingham Palace. Vært for middagen var prins Harrys bror, prins William.

Harry og Meghan har blandt andet angivet den britiske presses voldsomme bevågenhed og til tider kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til, at de ikke længere ønsker at være en fremtrædende del af kongefamilien.

Som en del af aftalen om tilbagetrækningen skal Harry og Meghan også betale penge tilbage, som er gået til renovering af parrets hjem Frogmore ved Windsor. Det drejer sig om godt 2,4 millioner skatteyderpund, hvilket er over 20 millioner kroner.

/ritzau/AFP