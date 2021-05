I en ny dokumentarserie sammen med tv-mogulen Oprah Winfrey kritiserer prins Harry igen sin familie.

I en ny dokumentarserie, der har premiere på Apple TV fredag, siger prins Harry igen, at hans familie mangler empati og vendte det blinde øje til hans kone, Meghan Markles kamp for at begå sig.

- Jeg vil aldrig lade mig kue til tavshed, siger prins Harry.

Den længe forberedte dokumentarserie sætter fokus på psykisk sygdom og mental sundhed, og den amerikanske tv-mogul Oprah Winfrey er med til at producere den.

Den kommer ud, dagen efter at BBC har fremsat en usædvanlig undskyldning for at have brudt etiske regler i forbindelse med et meget opsigtsvækkende interview med prinsesse Diana i 1995.

Prins Harry og hans ældre bror, prins William, er sønner af Diana.

Prins Harry, hertug af Sussex, har gjort det til sin mærkesag at tale åbent om psykisk sygdom, sårbarhed og sorg, og han taler i dokumentarserien om sine traumer efter morens død.

- Jeg begyndte af misbruge alkohol og medicin for at skjule mine følelser og dæmpe dem, siger han.

Harry var kun 12 år, da Diana, prinsesse af Wales, døde i en bilulykke i august 1997. Ulykken skete i det centrale Paris, da prinsessens bil blev forfulgt af pressefotografer.

I den første af tre episoder i Apple TV's serie, der hedder "Det mig I ikke kan se", siger prinsen om et fotografi, hvor han går sammen med sin bror, far, onkel og bedstefar bag Dianas båre.

- Det jeg husker mest, er lyden af hestenes hove ramme vejen, siger den 36-årige Harry til Oprah Winfrey, som er hans medvært i serien.

Prins Harry siger, at han led af angst- og panikanfald fra han var 28 til han var 32 år.

I forbindelse med sin families forhold til Meghan siger prinsen, at "hver eneste spørgsmål, anmodning, advarsel eller hvad som helst blev kun mødt med total tavshed", da Meghan fik en depression efter deres søn Archies fødsel.

Både Harry og hans hustru har gjort det klart, at de har haft alvorlige psykiske problemer. Meghan har sagt, at hun havde selvmordstanker i 2019.

Et flertal af briterne tager afstand fra Harry and Meghan i en nylig YouGov-meningsmåling, mens prins Charles er blevet mere respekteret. En del af den britiske presse siger, at parret både fordømmer medierne, mens de samtidig forsøger at bruge dem til at styrke deres image.

/ritzau/dpa