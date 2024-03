Harry har sagt, at besøg i hans hjemland ikke kan ske igen, hvis det ikke sker under sikre rammer.

Prins Harry har tabt en retssag i London mod den britiske regering. Han havde klaget over, at politibeskyttelse er taget fra ham.

Prins Harry meddelte torsdag, at han vil anke dommen.

Prinsen trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus i 2020 og flyttede til Californien med sin hustru, hertuginde Meghan. Indtil da havde han ligesom andre højtstående personer i det britiske kongehus fuldstændig politibeskyttelse fra staten.

Men en komité i det britiske indenrigsministerium besluttede i februar det år, at prinsen ikke længere automatisk skulle modtage personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Det gjaldt, selv om han selv måtte ønske at betale for det.

Den beslutning fik Harry, som er kong Charles' yngste søn, mulighed for at bringe for retten i 2022.

Ved et retsmøde i december sagde Harry, at bekymringer for hans egen sikkerhed forhindrede ham i at tage tilbage til Storbritannien.

- Storbritannien er mit hjem, sagde Harry i en udtalelse og tilføjede, at besøg i hans hjemland ikke kan ske igen, hvis det ikke sker under sikre rammer.

Prinsen har ofte talt om frygten for sin families sikkerhed. Han har ligeledes ofte kritiseret pressens arbejdsmåder, som han giver skylden for sin mors død.

Prins Harrys mor, prinsesse Diana, omkom i 1997. Det skete, da hun var involveret i en bilulykke i Paris, mens hun blev jagtet af fotografer.

/ritzau/Reuters