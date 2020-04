Det nye felthospital NHS Nightingale Hospital skal behandle folk, der er ramt af coronavirus.

Prins Charles indvier et felthospital i London med 4000 senge, der skal tage sig af de mange smittede med coronavirus.

Det nye hospital har fået navnet NHS Nightingale Hospital.

Prins Charles, der selv er kommet sig efter at have været smittet med coronavirus, siger på et videolink, at han håber på, at hospitalet "i disse mørke tider" vil være det "skinnende lys".

Det er meningen, at der skal opføres lignende felthospitaler andre steder i Storbritannien.

/ritzau/AFP