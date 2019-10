Den engelske prins Andrew har haft meget mørke skyer hængende over sig, siden vennen Jeffrey Epstein tog sit eget liv i august.

Prins Andrew er flere gange blevet kædet sammen med rygter om, at han har benyttet sig af seksuelle ydelser gennem Epsteins ulovlige sexhandel.

Sarah Ferguson, der var gift med prinsen frem til 1996, reagerer for første gang i interview på rygterne om sin eksmands situation.

De to har nemlig holdt et tæt forhold siden bruddet for 23 år siden, fordi de har to døtre sammen.

Og Sarah Ferguson siger til The Sun, at hun stadig har prinsens ryg.

»Jeg tror, at den vigtigste ting i livet er familien,« siger hun i interviewet.

Prins Andrew er blandt andet blevet beskyldt for at have haft sex med Virginia Roberts, da hun kun var 17 år gammel.

Virginia Roberts fortæller om den første gang, at hun var i London og blev vækket af den kvinde, hun boede hos.

»På det tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg ville blive solgt til prinsen,« har Virginia Roberts sagt til NBC.

Prins Andrew er det tredje barn og anden søn af Dronning Elizabeth og prins Philip.

Det britiske kongehus afviser alle anklagerne.

Virginia Roberts siger, at hun er blevet misbrugt to yderligere gange udover episoden i London.

De andre gange var i Jeffrey Epsteins lejlighed i New York og på Epsteins private ø.

Jeffrey Epstein og prins Andrew var nære venner.

Jeffrey Epstein begik selvmord i fængslet sidste måned, hvor han sad, mens han afventede sin retssag.

Han var mistænkt for misbrug af adskillige mindreårige piger og for menneskehandel.