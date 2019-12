En sex-misbrugt kvindes tårer får nu prins Andrews venner til at angribe BBC.

Vennerne anklager ifølge avisen The Telegraph tv-stationen for at tage parti for kvinden - og dermed samtidig stille Prinsen i et dårligt lys.

»Hun fik lov til at sige det, hun havde lyst til og græde en masse,« siger vennerne til avisen.

De seneste uger har det været hårdt at være prins i Storbritannien og hedde Andrew til fornavn.

Prins Andrew har gentagende gange afvist at have noget som helst form for seksuel forhold til Virginia Giuffre. Foto: SWEN PFORTNER

Ikke nok med, at den afdøde pædofilidømte rigmand Jeffrey Epsteins 'sexslave' bliver ved med at holde fast i, at hun flere gange blev tvunget til sex med hertugen af York, da hun var bare 17 år gammel.

Da Prinsen midt i november stillede op til et tv-interview, der skulle lægge sagen død, gjorde det kun det hele værre.

Få dage efter blev han presset til at trække sig fra alle sine offentlige pligter og give afkald på sine protektioner.

Da Virginia Roberts Giuffre, som kvinden hedder, mandag aften trådte frem i et tårevædet interview på BBC og i detaljer fortalte om, hvordan hun havde danset tæt med en storsvedende prins og siden oplevede hans præstationer i sengen som 'hurtig' og 'ulækker', var ydmygelsen total.

Prins Andrews forhold til den afdøde rigmand Jeffery Epstein har i den grad bragt ham i vælten.

Den seneste tid er det med andre ord kun gået én vej for den 59-årige prins, som ofte omtales som dronning Elizabeths yndlingssøn:

Nedad.

Nu får den trængte prins imidlertid hjælp fra sine venner, som mener, at interviewet med Virginia Roberts er for ukritisk.

De anklager BBC for at tage parti for hans påståede offer, Virginia Roberts Giuffre.

Virginia Giuffre hævder at være blevet tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew, da hun var bare 17 år. Foto: SHANNON STAPLETON

»Det var meget partisk. De krydsforhørte hende ikke på de vanskelige emner,« siger en kilde - angiveligt meget tæt på Prinsen - til The Telegraph.

Prinsens påståede offer forklarede i BBC-programmet 'Panorama', at hun blev 'sex-handlet' til den kongelige af hans pædofile ven, Jeffrey Epstein.

Prinsens venner mener ikke, at Prinsen fik en fair behandling, når man tænker på, hvordan samme tv-station grillede ham.

»Jeg synes ikke, hun blev stillet kritiske spørgsmål på samme måde, som han gjorde,« siger en af vennerne til avisen.

#PrinceAndrew's sex accuser says photo 'has date on back proving it's not fake' https://t.co/hEgh83zY36 pic.twitter.com/ycUlrZ7BrJ — Daily Mirror (@DailyMirror) December 3, 2019

Kilden savner i øvrigt også, at BBC havde forholdt sig kritisk til det faktum, at Virginia Roberts Giuffre fik over en million danske kroner for det famøse foto, hvor hun står tæt på Prinsen.

Et foto, som prinsen hævder, er manipuleret.

»Hvis hertugen havde modtaget en million i relation til alt dette, så ville du have 20 spørgsmål. De spurgte ikke ind til nogen som helst af de uoverensstemmelser, der er ved hendes historie,« siger vennen til avisen.

Prins Andrew har hele tiden benægtet, at han har haft sex med den unge kvinde. Faktisk kan han slet ikke huske, at han nogensinde har mødt hende. Efter interviewet mandag aften har slottet igen understreget, at anklagerne mod Prinsen er 'falske og uden grundlag.'