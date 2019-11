En af prins Andrews PR-rådgivere har angiveligt forladt sin stilling, efter den britiske prins valgte at sige ja til et interview.

Interviewet skulle klarlægge prins Andrews forhold til den nu afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

De fleste af prins Andrews rådgivere mente, at interviewet med BBC var en god idé, men ifølge Sky News kunne Jason Stein ikke forlige sig med den beslutning.

Derfor valgte han angiveligt for to uger siden at forlade sin stilling efter ‘fælles enighed,’ lyder det ifølge Sky News.

I det omtalte interview med BBC forsøger den skandaleombruste prins Andrew at forklare sit venskab med finansmanden Jeffrey Epstein og afvise beskyldninger om at have udnyttet Epsteins ‘sexslave’ Virginia Roberts Giuffre, da hun var blot 17 år gammel.

I interviewet forklarer prins Andrew blandt andet, at han ikke kunne have udnyttet den unge pige i London tilbage i 2001, hvilket hun ellers anklager ham for.

Han var nemlig ifølge sin egen forklaring ude at spise på Pizza Express - en fastfoodkæde.

Og hvorfor kan han huske det så mange år efter? Jo, fordi det tilsyneladende, ifølge hans egen forklaring, er noget, han gør meget sjældent.

Interviewet er i sig selv opsigtsvækkende, og prins Andrews forklaringer specielle.