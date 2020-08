Virginia Roberts Giuffre var bare 17 år, da hun angiveligt skulle være blevet tvunget til sex med prins Andrew.

Og nu frygter hun, at prinsen aldrig vil mærke konsekvenserne af det, han gjorde mod den unge pige for mange år tilbage.

På Twitter har hun netop skrevet et opslag, hvor hun raser mod prinsen og retssystemet:

'Alle beviserne - og alligevel forsvarer retssystemet et kendt sexmonster, der bare tilfældigvis er en prins - enhver anden ville blive kastet i fængsel. Han vidste, at jeg ikke havde noget valg.'

'Han vidste, at jeg blev tvunget. Ingenting er okay. Jeg løber tør for håb.'

Virginia Roberts Giuffre påstår, at hun blev lejet ud af rigmanden Jeffrey Epstein til at dyrke sex med prins Andrew.

Hun har tidligere udtalt, at hun håber, at prins Andrew bliver smidt i fængsel og får en celle ved siden af hans bedste veninde Ghislaine Maxwell, som i mange år har været venner med prins Andrew.

Det var angiveligt også hende, der i sin tid introducerede Jeffrey Epstein og prins Andrew for hinanden, hvorefter de blev venner.

Virginia Roberts Giuffre i midten. Foto: ALBA VIGARAY

Virginia Roberts Giuffre har fortalt, at hun har haft sex med prinsen tre gange. Prins Andrew nægter selv, at det er sket. Han husker ikke at have mødt hende, påstår han.

Ghislaine Maxwell sidder i fængsel, hvor hun er anklaget for at medvirke til seksuelt misbrug af mindreårige piger og 'at have lokket mindreårige til at deltage i ulovlige seksuelle handlinger'.

Finansmanden og den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein tog selv alle sine hemmeligheder med i graven, da han for cirka et år siden blev fundet død i sin fængselscelle.

I 2005 erkendte han sig skyldig i at have seksuelt misbrugt en 14-årig pige, og i starten af juli 2019 blev han varetægtsfængslet, da han var anklaget for at have etableret et pædofilinetværk.