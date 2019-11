Prins Andrew siger, at hans forbindelse til dømt sexforbryder skaber "omfattende forstyrrelser".

Storbritanniens prins Andrew meddeler, at han har bedt om at blive fritaget for officielle forpligtelser på ubestemt tid.

Prins Andrew siger, at hans forbindelse til en dømt sexforbryder skaber "omfattende forstyrrelser" for kongefamiliens arbejde.

I en erklæring siger, at han har den dybeste sympati for finansmanden Jeffrey Epsteins ofre.

Prins Andrew, som er blevet voldsomt kritiseret for et interview om sin rolle i Epstein-skandalen, siger, at han træder tilbage fra de officielle pligter på ubestemt tid.

