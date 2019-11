Storbritanniens prins Andrew trækker sig fra officielle forpligtelser i en længere periode.

Det sker i kraft af alle rygterne omkring prinsens forhold til Jeffrey Epstein.

Han erklærer sig ifølge Reuters parat til at samarbejde med politiet i efterforskningen af sagen.

Prins Andrew er blevet beskyldt for at have benyttet sig af milliardæren Jeffrey Epsteins sexslaver.

Jeffrey Epstein tog for tre måneder siden sit eget liv i en fængselscelle.

I lørdags stod prins Andrew frem i et interview på britisk tv.

Har afviste han alle anklager.

»Jeg har ingen erindring om at have mødt denne kvinde, nogensinde overhovedet,« lød det fra prinsen.

Det er den nu 36-årige Virginia Roberts, der under ed har forklaret, at hun blev tvunget til at have sex med prinsen.

