Er Prins Andrew en dårlig betaler?

Det spørgsmål stiller briterne sig selv i disse dage, hvor det er kommet frem, at prinsen og hans eks-kone Sarah Ferguson skylder, hvad der svarer til over 42 millioner danske kroner.

Det tidligere ægtepar ejer nemlig sammen en luksuriøs skihytte i det schweiziske skiområde Verbier, som de tilsyneladende mangler at betale noget af.

Det skriver avisen Le Temps.

Den schweiziske hytte i Verbier, som prins Andrew ejer sammen med sin eks-kone Sarah Ferguson. Foto: Fabrice COFFRINI

Der er været stille om dronning Elizabeths næstyngste søn, mens coronaen har hærget Storbritannien.

I flere måneder skabte han ellers dagligt avisoverskrifter på grund af sit venskab med den pædofilianklagede amerikanske rigmand, Jeffrey Epstein.

Dertil kom, at én af Epsteins formodede ofre anklagede prinsen for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var helt ung.

Prins Andrew har forsøgt at lægge afstand til Epstein og benægtede alle beskyldninger om, at han selv vidste noget om, hvad der foregik på rigmandens ejendomme.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Helt galt gik det for Andrew, da han i november sidste år gav et stort interview på BBC, hvor han kom til at fremstå som arrogant og uden empati for Epsteins ofre.

Interviewet fik store konsekvenser for prinsen. Han måtte opgive alle sine protektioner og trækker sig tilbage fra offentligheden.

Nu skriver den schweiziske avis så, at prinsen har fået et sagsanlæg, fordi han og eks-konen har en ubetalt regning i hytten.

På trods af skilsmissen i 1996 har Sarah Ferguson og prins Andrew stadig et tæt forhold til hinanden. I 2014 købte de hytten, hvor de har holdt ferier med deres to døtre.

De nyeste billeder billeder af prins Andrew taget, da han i sidste uge deltog i en gudstjeneste sammen med sin mor. Foto: CHRIS RADBURN

Eller 'hytte' er måske ikke den rette betegnelse. Den er nemlig syv værelser, en indendørs swimmingpool og en sauna.

Le Temps har set salgsaftalen, hvor det fremgår, at parret skulle have betalt omkring 42 millioner danske kroner ved udgangen af 2019. Nu fire måneder senere forbereder sælgeren en retssag mod dem.

»Der er en tvist mellem parterne i denne sag,« lyder det fra en talsmand fra hertugen af York, som tilføjer, at de kontraktmæssige detaljer er 'fortrolige.'

På Buckingham Palace ønsker man ikke at kommentere den eventuel kommende retssag.