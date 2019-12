En ung, smuk pige med soltop, bar mave og langt, lyst udslået hår. Ved siden af hende står en prins, der er gammel nok til at være hendes far.

Billedet af den britiske prins Andrew med sin arm om den letpåklædte unge Virginia Roberts er allerede legendarisk.

Han var 41, britisk prins og en af verdens rigeste mænd. Hun var 17 og - efter eget udsagn - sexslave.

Fotoet har turneret alverdens medier de seneste uger efter, at dronning Elizabeths yndlingssøn er blevet en central figur i skandalen om den pædofilidømte amerikanske milliardær, Jeffrey Epstein.

Nu fortæller den nu 35-årige Virginia Roberts - som er pigen på billedet - i et interview med BBC, at det blev taget samme aften, som hun mødte prinsen første gang.

Kort efter havde de sex for første gang.

Virginia Roberts, som nu hedder Giuffre til efternavn, har flere gange fortalt, hvordan hun i 2001 og 2002 som bare 17-årig ved flere lejligheder blev tvunget til at have sex med prinsen.

Jeffrey Epstein tog sit liv i en fængselscelle på Manhattan i New York, mens han ventede på at få sin sag for retten.

Han var tiltalt for at stå bag en omfattende pædofiliring og for at have misbrugt adskillige helt unge kvinder, flere af dem mindreårige.

Selv om Epstein ikke nåede at stå til ansvar for sine synder, belaster sagen i stigende grad den nu 59-årige årige prins Andrew.

Hans nære venskab med den amerikanske forretningsmand indhenter nu hertugen af York.

Flere vidner har beskrevet, at de flere gange har set prinsen på Epsteins privatfly, og de fortæller også, at han flere gange har besøgt Epsteins private ø, Little St. James - i folkemunde 'Pedophile Island.'

Prinsen har i et interview med BBC erkendt, at han fortryder sin venskab med Epstein, men fastholder, at han ikke anede, hvad der foregik i hans nærhed.

Hvad Virginia Roberts angår forklarer han, at han ikke kan huske, at han nogensinde har mødt hende.

Centralt i sagen står billedet af den purunge Virginia og den voksne prins.

Det kunne være far og datter, men kigger man mere end et øjeblik på billedet, bliver man slået af intimiteten i det:

Prinsen har en hånd på teenageres hofte og holder hende tæt ind til sig.

Prins Andrew mere end antyder i interviewet med BBC, at billedet er manipuleret, og at det ikke er hans hånd, der holder om pigen.

Mandag aften stod den nu 35-årige Virginia Giuffre frem i programmet BBC Panorama og fortalte sin side af sagen.

Her anklagede hun blandt andet prinsen for at lyve om det famøse foto.

»Det er et autentisk foto. Jeg har givet det til FBI. Der er en dato bag på det fra det sted, det blev printet.«

»Folk 'inden for murerne' (fra hoffet, red.) bliver ved med at komme med disse latterlige beskyldninger. Som for eksempel at hans arm er for langstrakt, eller at billedet er manipuleret, eller at han tog til New York for at bryde med Jeffrey Epstein. Helt ærligt,« siger hun blandt andet.

Og det er tilsyneladende Epstein selv, der er fotografen bag billedet.

Virginia Roberts fortæller, at hun bad ham tage billedet, så hun kunne vise sin familie, at hun havde mødt prinsen.