Den britiske prins Andrew bliver endnu engang beskyldt for at være en del af 66-årige Jeffrey Epsteins påståede sexhandel med mindreårige piger.

Kvinden Virginia Roberts Giuffre fortæller nu, at hun blev tvunget til at have sex med prins Andrew, som er den tredje søn af Dronning Elizabeth og prins Philip, da hun var blot 17 år.

Ifølge Giuffre blev hun tvunget til at give prinsen seksuelle ydelser, første gang hun var i London, hvor hun boede hos den britiske kvinde Ghislaine Maxwell, der senere er blevet anklaget for at hjælpe milliardæren Epstein med at handle kvinder.

»Første gang jeg var i London, var jeg meget ung. Ghislaine vækkede mig om morgenen og sagde, at jeg skulle møde en prins den dag,« siger Virginia Roberts Giuffre til NBC og fortsætter:

Virginia Roberts Giuffre Foto: ALBA VIGARAY

»På det tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg ville blive solgt til prinsen.«

Det er ikke første gang, Virginia Roberts Giuffre anklager prins Andrew for at have købt hende til seksuelle ydelser, selvom hun ikke var myndig.

Tilbage i 2015 måtte han lægge ryg til selvsamme beskyldninger fra hende. Dog er det først nu, hun sammen med andre kvinder står sammen og fortæller om deres oplevelser med Jeffrey Epstein.

Det britiske kongehus afviser alle anklagerne og henviser til den udtalelse, de kom med tilbage i 2015.

Prins Andrew Foto: LEON NEAL

‘Enhver hentydning til upassende omgang med mindreårige er kategorisk forkert,' lyder det fra kongehuset ifølge CNN.

Virginia Roberts Giuffre fortæller i det nye interview med NBC, at hun første gang, hun mødte prins Andrew, fik at vide af Ghislaine Maxwell, at hun skulle gøre for prinsen, hvad hun ’plejede at gøre for Epstein’.

Efter overgrebet i London blev Giuffre angiveligt misbrugt af prins Andrew to gange yderligere: en gang i Epsteins lejlighed i New York og en gang på Epsteins private ø.

Jeffrey Epstein begik selvmord i fængslet sidste måned, hvor han sad, mens han afventede sin retssag. Han var mistænkt for misbrug af adskillige mindreårige piger og for menneskehandel.