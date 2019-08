Selvom finansmanden Jeffrey Epstein har taget livet af sig selv i en fængselscelle, tager han ikke skandalehistorierne med sig i graven.

For nye retsdokumenter omhandlende den 66-årige milliardærs påståede sexhandel med mindreårige piger blev frigivet fredag, inden Epstein lørdag blev fundet død. I disse sagsakter fremgår en opsigtsvækkende beskyldning mod engelske prins Andrew.

Den 59-årige hertug af York, der er søn af dronning Elizabeth og prins Philip, skal nemlig ifølge en ung, navngiven kvinde, Johanna Sjoberg, have befamlet hendes bryster tilbage i 2001 under et besøg i Jeffrey Epstein hjem på Manhattan i New York, skriver BBC.

Beskrivelsen af, hvordan det er foregået, er temmelig detaljeret, men først er det vigtigt at få slået alvoren fast.

For det er bestemt ikke godt nyt for prins Andrew, at han bliver sat i forbindelse med Jeffrey Epstein. Slet ikke med tanke på, at Prins Andrew i 2015 netop måtte lægge ryg til sex-beskyldninger fra et hovedvidne i sagen mod Epstein, Virginia Giuffre.

Hun påstod dengang, at hun under tvang fra Epstein havde haft sex med hertugen af York, hvilket Buckingham Palace tog kraftigt afstand fra.

Og måske netop derfor har det britiske kongehus da også denne gang hurtigt benægtet, at der skal være noget som helst sandt i historien.

'Det her vedrører procedurer i USA, hvor hertugen af York ikke er en part.’

‘Enhver hentydning til upassende omgang med mindreårige er kategorisk forkert,' lyder det fra kongehuset ifølge CNN.

Jeffrey Epstein var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, men inden han endte i Manhattan Correctional Center for at afvente sagen mod ham, omgav han sig med højtprofilerede personer foruden prins Andrew, herunder USA’s præsident, Donald Trump.

Også Trumps beskæftigelsesminister, Alexander Acosta, blev associeret med Epstein, og det førte i juli til, at Acosta takkede af fra ministerposten.

Det skete i forlængelse af, at Epstein i sommer igen blev anklaget for at have begået seksuelle overgreb.

Det ramte Acosta, der fik kritik for et forlig, han som statsanklager for 11 år siden indgik i en sag, der omhandlede helt op til 40 piger, som Epstein skulle have udnyttet.

Takket være forliget slap Epstein med en dom på 13 måneder for at have købt sig til seksuelle ydelser fra en person under 18 år.

Tilbage til historien om, hvordan den engelske prins er blevet inddraget i skandalehistorien om Epstein.

Belastende foto

Da Virginia Giuffre oprindeligt beskyldte Jeffrey Epstein for overgreb, udpegede hun også Epsteins tidligere kæreste, Ghislaine Maxwell, som medskyldig.

Hun skulle angiveligt have hjulpet Epstein med at komme i kontakt med unge piger helt ned til 14 år.

Men Ghislaine Maxwell har kaldt Virginia Giuffre for en løgner, så det er endt i en sag om ærekrænkelse af Giuffre.

Det er i papirerne til denne sag, at beskrivelsen af prins Andrews påståede befamling af Johanna Sjobergs bryster fremgår.

'Jeg husker, at nogen foreslog at få taget et billede, og de bad os om at sætte os i sofaen. (Prins) Andrew og Virginia (Giuffre) satte sig på sofaen, og de lagde dukken på hendes skød.'

'Så satte jeg mig på Andrews skød - jeg mener at have gjort det af egen fri vilje - og så anbragte de dukkens hånd på Virginias bryst, og Andrew lagde sin hånd på mit.'

Advokaterne for Virginia Giuffre mener, at Sjobergs fortælling ligger i tråd med deres klients.

»Fru Sjobergs vidnesbyrd bekræfter fru Giuffres beretning om, hvordan tiltalte (Ghislaine Maxwell, red.) rekrutterede hende (og andre), mens de forsøgte at finde et legitimt job, for at bringe dem ind i husstanden for at have sex med Epstein,« lyder det i The Guardian.

Prins Andrew kan formentlig se frem til at blive yderligere belastet af sagen mod Ghislaine Maxwell.

For ifølge Virginia Giuffres advokater indeholder dokumenterne i sagen også et billede, hvor hertugen af York ses med sine hænder omkring Giuffres blottede talje, mens hun var mindreårig.

På billedet ses angiveligt også Ghislaine Maxwell. Og det skal være taget i Ghislaine Maxwells hjem i London, siger advokaterne ifølge den engelske avis.

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i anklagerne mod hende. Virginia Giuffre har naturligvis en anden opfattelse, og hendes advokater skriver følgende i retsdokumenterne:

'Dette fotografi bekræfter fru Giuffres påstande, og der er ingen anden rimelig forklaring på, hvorfor et amerikansk barn skal være i selskab med voksne, der ikke er hendes slægtninge, i et hus i London, der ejes af kæresten til en nu dømt sexforbryder.'