Mange måtte vælge mellem at risikere deres helbred under virusudbruddet eller opgive deres ret til at stemme.

Efter et mislykket forsøg i 11. time på at få udsat Demokraternes primærvalg i Wisconsin var vælgerne tirsdag nødt til at trodse coronaviruspandemien for at afgive deres stemme i den amerikanske delstat.

Flere indbyggere havde som følge af virusudbruddet anmodet om at få lov til at brevstemme, men da de aldrig modtog deres stemmeseddel, var de tvunget til at vælge mellem at risikere deres helbred eller opgive deres ret til at stemme.

- Jeg kender flere andre, som heller aldrig modtog deres stemmeseddel, siger 35-årige Jennifer Archer, som iført maske og handsker afgav sin stemme i Milwaukee.

- Vi havde muligheden for at komme ud og håbe på det bedste eller ikke at stemme ved dette valg. Men sidstnævnte anså jeg slet ikke som en mulighed, siger hun til nyhedsbureauet Reuters.

I Milwaukee var kun fem af byens 180 valgsteder åbne tirsdag på grund af mangel på valgtilforordnede.

Uden for Riverside High School stod vælgere i kø iført ansigtsmasker og i en afstand af 1,8 meter fra hinanden.

I Green Bay sad de valgtilforordnede bag plexiglasruder, mens valgmyndighederne i Madison opfordrede vælgerne til at medbringe deres egen kuglepen.

Den tiltagende coronapandemi har udsat en lang række af Demokraternes primærvalg over hele USA.

I alt har mindst 15 stater udskudt deres primærvalg, som skal afgøre, hvilken demokrat der skal op mod den siddende republikanske præsident, Donald Trump, til valget i november.

Ræset om den demokratiske nominering er reelt set kogt ned til en duel mellem tidligere vicepræsident Joe Biden og den venstreorienterede senator Bernie Sanders.

Mandag krævede Wisconsins demokratiske guvernør, Tony Evers, at tirsdagens primærvalg skulle udskydes som følge af coronavirusset.

Men senere samme dag fastslog delstatens højesteret, at Evers ikke har den nødvendige bemyndigelse til at flytte primærvalget. Dermed blev valget gennemført som planlagt.

Tirsdag morgen lokal tid viste optegnelser fra myndighederne i Wisconsin, at omkring 9400 brevstemmesedler aldrig var nået frem til vælgerne.

- Ordet frustrerende dækker det ikke en gang, siger Madisons demokratiske borgmester, Satya Rhodes-Conway, til Reuters.

Ifølge CNN vil stemmerne fra tirsdagens primærvalg i Wisconsin ikke blive talt op før tidligst den 13. april.

Mandag aften amerikansk tid var der 2511 bekræftede smittetilfælde i delstaten og 85 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/