Guvernør i Ohio Mike DeWine kalder det en uacceptabel sundhedsrisiko at afholde et primærvalg.

Demokraternes primærvalg i Ohio tirsdag lokal tid bliver udskudt på grund af coronavirusset.

Det oplyser guvernøren i Ohio, Mike DeWine, på Twitter sent mandag aften lokal tid.

Mike DeWine oplyser, at direktøren for sundhedsmyndighederne i Ohio, Amy Acton, vil beordre valgstederne lukket som følge af en sundhedskrise.

- At afholde et valg i morgen ville tvinge valgmedarbejdere og vælgere i en uacceptabel risiko for at blive smittet med coronavirusset, skriver Mike DeWine.

/ritzau/