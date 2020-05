Tidligere præsidentkandidat appellerede afgørelse om aflysning af primærvalg i New York. Nu får han medhold.

Demokraternes primærvalg i New York vil alligevel finde sted som planlagt i juni.

Det har en dommer afgjort natten til onsdag dansk tid, skriver det amerikanske medie CNN.

Det sker, på trods af at valgkommissionen i slutningen af april aflyste primærvalget i delstaten som følge af den igangværende coronaviruspandemi.

Et andet argument for at aflyse primærvalget var, at den tidligere vicepræsident Joe Biden med al sandsynlighed bliver valgt som Demokraternes præsidentkandidat, da de andre kandidater har trukket sig.

Dog er de tidligere kandidater fortsat at finde på stemmesedlerne i de øvrige stater, der endnu ikke har afholdt valg.

Disse blev taget af listen i New York med valgkommissionens afgørelse, men er nu tilbage igen.

Den tidligere præsidentkandidat for Demokraterne Andrew Yang appellerede afgørelsen om aflysningen, og en føderal domstol har givet ham medhold tirsdag lokal tid.

- Jeg er glad for, at en føderal dommer var enig i, at fratagelse af millioner af newyorkeres stemmeret var forkert, siger Yang i en erklæring ifølge CNN.

Valget i New York bliver dermed gennemført 23. juni.

De tidligere kandidater kan på den måde fortsat få indflydelse på partiets politik, og jo flere delegerede de vinder, desto større vægt kan deres politik få.

Delegerede er de personer, som på partiets konvent senere i år formelt nominerer præsidentkandidaten.

Biden står altså til at vinde Demokraternes primærvalg endeligt og dermed blive republikanske Trumps udfordrer til valget 3. november.

Omkring 20 delstater har udskudt primærvalg som følge af coronaviruspandemien.

/ritzau/