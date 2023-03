Lyt til artiklen

Jevgenij Prigozjin sidder som en anden statsmand bag det ryddelige skrivebord, mens han taler med journalisterne.

»Interviewet er bemærkelsesværdigt på grund af det unikke format,« som analysen lyder.

Det er tænketanken Institute for the Study of War, der har bidt mærke i den nylige tv-optræden af den berygtede og berømmede leder af Wagnergruppen, den uafhængige russiske hær af lejesoldater.

Her kaldes stilen også »usædvanlig« for manden, der også ofte er blevet betegnet som Putins kok. Se uddrag af interviewet herunder:

Prigozhin directly accuses the Russian MoD of purposefully cutting ammo supplies in order to prevent Wagner from taking Bakhut under any circumstances, because "Soledar was enough". He revealed it in a heated interview published today. pic.twitter.com/c0wI95F2xM — Dmitri (@wartranslated) March 15, 2023

Konklusionen lyder: Det kan være første skridt for Jevgenij Prigozjin mod at præsentere sig som kandidat til præsidentvalget i 2024.

Hvilket altså vil være en direkte udfordring af Vladimir Putin, efter at deres forhold tilsyneladende er kølnet markant i de seneste måneder.

Tilbage til tv-interviewet.

For her sidder Jevgenij Prigozjin altså bag et skrivebord, mens journalisterne fra RT, RIA Novosti og hans eget medie, FAN, er placeret på den anden side af bordet.

Sådan ser det ofte ud, når Vladimir Putin (tv.) skal fremstille sig selv for offentligheden. Foto: SPUTNIK Vis mere Sådan ser det ofte ud, når Vladimir Putin (tv.) skal fremstille sig selv for offentligheden. Foto: SPUTNIK

Det er meget langt fra krigsherrens sædvanlige tv-optrædener, hvor han ofte i fuld kampuniform er set ved fronten i Ukraine. Eller sammen med en gruppe soldater, hvor snakken løber frit. Oftest med håndholdt kameraføring og med dunkel belysning.

Det nye interview fremstår omvendt sterilt og med en vis lighed med Vladimir Putins vanlige tv-stil.

»Prigozjin ser ud til at efterligne eller parodiere den russiske præsidents nøje koreograferede offentlige fremtrædener. Enten for stille at latterliggøre Putin eller for subtilt at antyder, at Prigozjin også kunne blive Ruslands præsident som Putin,« som Institute for the Study of War noterer sig.

Imens var Jevgenij Prigozjins argumenter i interviewet i øvrigt af mere klassisk karakter: At Wagnergrupper syltes af det russiske forsvar, at soldaterne i den russiske hær er for bløde. Bundet sammen af bandeord og hårdt sprogbrug.