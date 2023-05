Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin er kommet med truslen før.

Nu gør han det igen – men denne gang er udmeldingen endnu mere markant.

Det drejer sig om truslen – eller meldingen, om man vil – om, at Prigozjin vil trække sin Wagner-lejesoldathær ud af Bakhmut.

En trussel, Prigozjin før er kommet med, fordi han var rasende over det russiske forsvarsministerium, som han anklagede for ikke at forsyne Wagner med den nødvendige ammunition til de hårde kampe i Bakhmut.

Nu oplyser Prigozjin igen, at Wagner vil trække sig ud.

Men det er ikke det, der gør Wagner-bossens nye udmelding bemærkelsesværdig.

For ikke nok med at Wagner vil trække sig ud af den sønderbombede og krigshærgede østukrainske by. Lejesoldatgruppen vil trække sig helt fra frontlinjen i Ukraine, skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Og blive væk i to måneder.

Ifølge ISW bedyrer Prigozjin, at Wagner overlader sine stillinger i Bakhmut til den konventionelle russiske hær 25. maj og trækker sig fra alle andre frontafsnit i Ukraine 1. juni.

Lejesoldathæren vil ifølge Prigozjin bruge de efterfølgende to måneder på 'genopbygning og optræning', skriver ISW.

Prigozjin tilføjer, at alle meldinger om Wagner-angreb i løbet af juni og juli vil være falske, med mindre han selv direkte bekræfter dem.

Der har været flere meldinger om, at Wagner har mistet mange soldater under kampene i Bakhmut, så på den baggrund kan Prigozjins udmelding om behovet for genopbygning og optræning give mening.

Omvendt har Wagner-lederen som nævnt tidligere truet med at trække sine soldater fra fronten, uden at det efterfølgende er sket.

