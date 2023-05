Lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hævder lørdag eftermiddag, at hans soldater har fuld kontrol over byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningen.

Prigozjin kommer med den opsigtsvækkende udmelding i en video.

»I dag klokken 12 var hele Bakhmut erobret. Vi indtog byen fuldstændigt fra hus til hus,« siger han.

Fredag var han ellers knap så optimistisk.

'Det er usandsynligt, at Bakhmut bliver fuldstændig erobret i morgen eller i overmorgen,' skrev han på Telegram.

Men ifølge Reuters siger han nu, at hans styrker vil begynde at forlade byen 25. maj, hvorefter de vil overlade Bakhmut til den russiske hær.

I den daglige efterretningsrapport fra det britiske forsvarsministerium noteres det på Twitter, at russerne i løbet af de sidste fire dage skulle have flyttet mange tropper til Bakhmut.

Det tolkes som et tegn på, at Bakhmut er et vigtigt kortsigtet mål for russerne.

'En sejr her vil gøre, at de han hævde, at de har en slags succes i konflikten,' står der i rapporten.

Opdateres …