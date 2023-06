Dramaet i Rusland var i forvejen stort.

Nu har Jevgenij Prigozjin angiveligt optrappet det yderligere. Markant, endda.

For nu angriber Wagner-lederen ikke alene den russiske militærledelse.

Han langer også direkte ud efter præsident Vladimir Putin.

»Putin traf det forkerte valg,« lyder det på en af Wagner-gruppens Telegram-profiler.

»Snart vil vi få en ny præsident,« fortsætter beskeden ifølge Twitter-brugeren Dmitri, som blandt andet oversætter tweets om krigen i Ukraine til engelsk.

Udviklingen sker efter at Vladimir Putin i en direkte tv-tale kalder det, der sker i Rusland lige nu for 'mytteri' og 'forræderi' – uden direkte at nævne Prigozjins navn.

Jevgenij Prigozjin har i lang tid været involveret i en åben fejde med den øverste russiske militærledelse, men det er helt nyt, at han kræver Vladimir Putin afskediget.

❗️AP Wagner: “Pypa (Putin) made the wrong choice. That’s worse for him. Soon we will have a new president.” pic.twitter.com/qDC5dzoWEQ — Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023

Hidtil har han i det store hele holdt sig fra direkte eller indirekte kritik af præsidenten.

Krisen mellem Prigozjin og den russiske militærelite eskalerede fredag aften, hvor Wagner-bossen beskyldte militærledelsen for at have beordret angreb på Wagner-soldater.

Det fik siden det russiske forsvarsministerium til at afvise alle anklager – og sideløbende blev der åbnet en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

