I en ny meddelelse på Telegram kommer lederen af den private lejesoldathær Wagner, Jevgenij Prigozjin, med en opsigtsvækkende udmelding.

Om situationen ved fronten i Bakhmut.

Prigozjin hævder, at Wagner på grund af mangel på soldater blev 'tvunget til at afstå sine flanker til militæret (den russiske hær, red.)'.

Men det kan nu få alvorlige konsekvenser, advarer Prigozjin:

»Der er en alvorlig risiko for, at Wagner PMC (Wagner Private Military Company, red.) kan blive omringet i Bakhmut som følge af svigt ved flankerne,« lyder det fra Prigozjin.

»Flankerne er allerede ved at revne og falde sammen,« tilføjer han på Telegram.

Ifølge Jevgenij Prigozjin er der endda risiko for, at ukrainerne vil ødelægge Wagner-gruppen i byen.

Han hævder, at det udelukkende er Wagner-soldater, som befinder sig i selve byen, mens den russiske hær alene skulle have ansvaret for området rundt om byen – det område, som ifølge Prigozjin nu risikerer at blive overløbet af ukrainerne.

Han gentager sin frustration over manglende levering af ammunition til sine lejesoldater fra den russiske hærledelses side.

Det er ikke muligt for B.T. at verificere Jevgenij Prigozjins påstande fra uafhængige kilder.

I går var der flere meldinger om ukrainske fremskridt ved Bakhmut.

