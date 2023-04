Lyt til artiklen

Jevgenij Prigozjin holder sig ikke tilbage

»Angående Andrej Medvedev har jeg allerede sagt, at han er en idiot, som tilbragte to dage i Wagner. Han kan ikke identificere nogen,« siger han.

Over for tv-stationen Dojd har Wagner-lederen ifølge svenske Expressen reageret på, at den afhoppede Wagner-soldat skulle have udtalt, at han kender identiteten på de russiske soldater, der skulle stå bag den angivelige halshugning af en ukrainsk soldat.

En video med den brutale ugerning har cirkuleret på sociale medier i flere dage og har frembragt reaktioner fra både officiel ukrainsk og russisk side.

Andrej Medvedev hoppede af fra Rusland og Wagner først på året. Foto: JANIS LAIZANS Vis mere Andrej Medvedev hoppede af fra Rusland og Wagner først på året. Foto: JANIS LAIZANS

Det er ikke Andrej Medvedev selv, der offentligt har fortalt, hvad han ved.

I stedet er det stifteren af den russiske menneskerettighedsorganisation Gulagu.net, Vladimir Osechkin, der har talt med først afhopperen og siden Youtube-kanalen 'Khodorkovsky Live':

»Han kan helt sikkert identificere sine kollegaer, Wagner-soldaterne, ud fra deres karakteristiske kaldesignaler og ud fra den måde, de talte på. Og ud fra stemmen på radioen,« lød det her.

Altså mener Andrej Medvedev angiveligt, at det skulle være Wagner-soldater, der skulle stå bag den påståede halshugning.

Jevgenij Prigozjin. Foto: YULIA MOROZOVA Vis mere Jevgenij Prigozjin. Foto: YULIA MOROZOVA

Han har også tidligere fortalt, at han har beviser på andre krigsforbrydelser begået af soldater fra den paramilitære gruppe.

Jevgenij Prigozjin: »Det er fuldstændig nonsens og svarer ikke til virkeligheden.«

Endnu har det ikke været muligt at verificere de videoer, der har cirkuleret, hvorpå offeret har tydelige ukrainske kendemærker, mens bødlen har tydelige russiske kendemærker.

Med de forbehold har Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i folkeret og krigens love, udtalt til B.T.

»Det lyder som en summarisk henrettelse. Det er jo en åbenlys krigsforbrydelse. Der er ikke så meget at rafle om i den sammenhæng,« konkluderer han.

Han har understreget, at videooptagelserne kan blive brugt til at retsforfølge de ansvarlige.

Andrej Medvedev selv er i øvrigt havnet i andre problemer, efter at han i påsken blev anholdt i Sverige. Det kan du læse mere om her