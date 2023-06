Der findes ikke mange personer i verden, der er mere kontroversielle end den berygtede leder af lejehæren Wagnergruppen.

Men han ville ifølge en dansk ekspert alligevel være bedre at have i spidsen for Rusland end Vladimir Putin. Forklaring følger:

Wagner-gruppen erklærede i sidste uge, at de vil vælte den russiske præsident, Vladimir Putin. Oprøret blev aflyst, men ville det overhovedet være bedre med lederen Jevgenij Prigozjin i spidsen frem for Putin?

»Ja. Det ville han,« er det korte svar fra Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Alle ledere ville være bedre end Putin lige nu. Han har malet sig selv op i et hjørne. Han har ikke længere en mulighed for at agere,« uddyber Anders Puck Nielsen, med henvisning til, at Putin har isoleret sig selv på verdensscenen efter invasionen af Ukraine.

Han forklarer videre, at Putin fortsat er yderst populær i Rusland.

Og mange deler hans drøm om et nyt Storrusland.

Wagner-soldater i den sydlige storby Rostov lørdag. Foto: Arkady Budnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Wagner-soldater i den sydlige storby Rostov lørdag. Foto: Arkady Budnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

»Der er mange i Rusland, som deler Putins vision for Rusland. Men han har ikke kapaciteten til at udføre den,« siger Anders Puck Nielsen.

Og det handler ikke mindst om den russiske invasion af Ukraine, som skulle være overstået på få dage eller uger, mens Rusland har fået lov til internt at stå til.

»Er man realistisk, så trækker man Rusland ud af Ukraine og fokuserer på Rusland internt,« forklarer Anders Puck Nielsen og kommer så ind på, hvorfor netop Prigozjin i virkeligheden slet ikke ville være så dårlig en afløser for Putin.

Ikke mindst set med Vestens øjne.

»Prigozjin har en realisme, og han har indikeret, at krigen i Ukraine er et dumt projekt, der skader Rusland,« siger han.

Og internt i Rusland kunne Prigozjin måske godt være en samlende figur, forklarer han.

»Prigozjin har ramt et eller andet punkt, hvor de fleste kan se ham som noget positivt. Både på den yderste højrefløj, men også blandt mere liberale russere kan man se ham gøre noget positivt for Rusland,« siger Anders Puck Nielsen.