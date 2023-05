Det kom som noget af en bombe, da Jevgenij Prigozjin fredag annoncerede, at Wagner ville trække sig ud af Bakhmut.

Nu kommer Wagner-bossen med noget af en kovending.

»Vi rykker frem og venter på at modtage ammunition,« udtalte Jevgenij Prigozjin søndag aften om situationen i Bakhmut i en video på beskedtjenesten Telegram.

Det skriver CNN.

Prigozjin hævder i videoen, at Wagner er avanceret 280 meter i den østukrainske by, som i månedsvis har været genstand for benhårde kampe mellem Ukraine og Rusland.

Udmeldingen er noget af en kovending efter at Prigozjin to dage forinden annoncerede, at Wagner ville trække sig ud af Bakhmut 10. maj.

Nu forlyder det, at lejesoldathæren bliver i Bakhmut efter at Ruslands forsvarsministerium har lovet Wagner mere ammunition.

Du kan følge udviklingen i krigen i Ukraine i vores liveblog, som du finder lige HER.