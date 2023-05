I et nyt interview, som er lagt på Wagners Telegram-konto, kommer lejesoldathærens leder og stifter, Jevgenij Prigozjin, med flere markante udmeldinger.

Herunder, at Rusland risikerer andet og mere end at tabe krigen i Ukraine.

Ifølge Prigozjin risikerer Rusland også at havne i en blodig borgerkrig – i stil med hvad der skete i under Første Verdenskrig i 1917.

»Vi er i en sådan tilstand, at vi for h...... risikerer at miste Rusland. Det er det primære problem,« siger Prigozjin i interviewet ifølge The Independent.

Hvem dette 'vi' er, fremgår ikke, men det virker nærliggende, at han refererer til det nuværende russiske styre med Vladimir Putin i spidsen.

Prigozjin har to bud på, hvordan borgerkrigen og et nederlag i Ukraine kan undgås.

»Vi bliver nødt til at indføre krigsretstilstand,« siger han.

Derudover mener Prigozjin, det er afgørende, at den russiske elite begynder at tage krigen – (han kalder det ikke en 'særlig militæroperation' – seriøst og begynder at sende sine børn til fronten.

Ellers kan der ifølge Prigozjin opstå tumult i Rusland, som kan bane vejen for en borgerkrig, fordi almindelige russeres børn kæmper og dør ved fronten.

Jevgenij Prigozjin hævder, at hans handlinger og udtalelser skyldes, at han er drevet af sin kærlighed til fædrelandet og at tjene Vladimir Putin.

