Det var ikke Jevgenij Prigozjins plan at vælte præsidenten, siger Wagner-lederen, som nu er i eksil i Hviderusland, i en lydoptagelse.

Målet med Wagner-gruppens dramatiske fremmarch mod Moskva var i stedet et helt andet, siger Jevgenij Prigozjin ifølge Reuters.

»Målet med marchen var at forhindre ødelæggelse af Wagner,« siger Jevgenij Prigozjin i lydoptagelsen.

»Vi vendte om, fordi vi ikke ville udgyde russisk blod,« forklarer Wagner-lederen endvidere.

Dermed synes Wagner-lederen at præsentere en anden historie end den, der lørdag dukkede op på en af Wagner-gruppens Telegram-profiler.

'Putin traf det forkerte valg,' lød det ifølge Twitter-brugeren Dmitri, som blandt andet oversætter tweets om krigen i Ukraine til engelsk.

'Snart vil vi få en ny præsident,' fortsatte beskeden på det tidspunkt.

I det 11 minutter lange lydklip siger Jevgenij Prigozjin imidlertid nu, at oprøret 'handlede om retfærdighed'.

I en række udtalelser siger han også, at Wagner-gruppen fandt det beklageligt, at de måtte skyde mod russiske fly og helikoptere, men at de selv blev beskudt uden varsel.

'Vores march blotlagde alvorlige sikkerhedsproblemer,' siger han også på lydklippet, som er lagt ud på det sociale medie Telegram.

Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen havde fredag aften indledt det, der udefra lignede et oprør mod præsident Vladimir Putin og styret i Kreml.

Wagner-bossen hævdede, at han havde mistet et stort antal soldater, fordi Wagner-var blevet angrebet med russiske missiler.

Og det angreb lovede han gengældelse for.

Lørdag erobrede Wagner-soldater under Jevgenij Prigozjins ledelse så kontrollen over det sydlige militærdistrikts hovedkvarter i millionbyen Rostov-ved-Don, tilsyneladende uden kamp.

Og siden bevægede hans tropper sig nordpå og nåede angivelig inden for omkring 200 kilometers afstand fra Moskva, inden man annoncerede, at der var indgået en aftale via Hvideruslands præsident, Alexandr Lukasjenko.

Den indebærer ifølge Kreml-talsmand Dmitry Peskov, at Jevgenij Prigozjin skulle flytte til Hviderusland.