Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin har i en video, som er delt af flere russiske militærbloggere, fremvist et lig, som han hævder er af en amerikaner.

Nu kommer Prigozjin med en giftig stikpille til et amerikansk medie.

I videoen hævder Wagner-lederen, at den dræbte er en amerikansk statsborger, som har kæmpet i krigen på ukrainsk side. Han fremviser også, hvad, han hævder, er den dræbtes identitetspapirer.

Ifølge det amerikanske medie The Idaho Statesman er den afdøde amerikaner en 45-årig veteran fra de amerikanske specialstyrker, som har trænet ukrainske frivillige til at kæmpe i krigen mod Rusland.

Den 45-åriges onkel har overfor mediet bekræftet, at det er den 45-årige, som kan ses i Prigozjins video.

På beskedtjenesten Telegram bliver Prigozjin af en bruger spurgt, hvad han vil gøre med liget.

Hans svar er en giftig stikpille til The Washington Post, som for få dage siden skrev, at Prigozjin havde delt oplysninger om placeringen af det russiske militærs styrker med ukrainerne.

»Selvfølgelig vil jeg aflevere liget af amerikaneren. Jeg vil sende det direkte til The Washington Post,« lyder det fra Wagner-lederen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skulle videoen være optaget i det østlige Ukraine, men nyhedsbureauet har ikke kunnet bekræfte Prigozjins påstande.

