Sylvie Goulard er tiltænkt et vigtigt EU-job, men hun er kommet i grim modvind i EU-Parlamentet under høring.

Sylvie Goulard, som er kandidat til jobbet som EU-kommissær for indre marked og tiltænkt et nært samarbejde med Margrethe Vestager, får en tur på grillen i Europa-Parlamentets fagudvalg onsdag.

Den franske politiker er den eneste af 26 kandidater, som har en verserende sag hos EU's svindeljægerkontor (Olaf), og den forfølger hende under hele høringen i de fagudvalg, som har ansvaret for at stille de kritiske spørgsmål.

Da Christel Schaldemose (S) borer i Goulards tilsyneladende irritation over at skulle tale om Olaf-sagen, siger hun henvendt til den danske parlamentariker:

- Jeg har overholdt fransk lovgivning, og jeg vil også gerne bede dem respektere, at man er uskyldig, indtil andet er bevist.

- Det, de gør nu, er måske mere et politisk spil, siger Goulard.

Sagen handler om ansættelse af assistenter for EU-penge. Hun har betalt penge - 45.000 euro - tilbage til EU-Parlamentet.

Mange parlamentarikere vender tilbage til det faktum, at franskmanden forlod sit daværende job som fransk forsvarsminister efter blot en måned på grund af samme sag i 2017.

At hun trådte tilbage dengang skyldes, siger hun, at der i Frankrig siden 1990'erne har været præcedens for, at en minister træder tilbage, når der er en reel sag - uanset spørgsmålet om skyld.

Høringen af Sylvie Goulard kom i det hele taget til at handle mere om hendes økonomiske fortid og mulige interessekonflikter snarere end indholdet i det måske kommende job.

- Jeg er lidt skuffet over de spørgsmål, jeg får i dag, siger hun.

Fra 2013 til 2016 var hun ansat i den amerikanske tænketank Berggruen Institute, hvor hun modtog 75.000 kroner om måneden.

- Jeg er ked af, at disse beløb er offentliggjort, for hvis noget er lovligt, hvorfor taler man så om det flere år senere, siger Goulard.

Det provokerer mange spørgere under høringen, at hun passede dette arbejde, mens hun var medlem af EU-Parlamentet.

- Man kan ikke bare komme med en en løs beskyldning uden at komme med beviser for det. Jeg arbejdede for en tænketank, og måske er du ikke glad for det, da du ikke støtter de samme idéer, siger Goulard til en spørger.

Hvornår Olaf kommer med en afgørelse, vides ikke. Men den franske politiker er nu den eneste, som fortsat undersøges af Olaf, efter at flere andre kandidater er blevet frikendt af EU-kontoret den seneste uge.

Goulard skal ifølge kommende kommissionsformand Ursula von der Leyen arbejde tæt sammen med Vestager. De to skal i løbet af tre måneder komme med et udspil på det digitale område.

For Vestager var Goulard desuden den direkte forbindelse til den franske præsident, Emmanuel Macron, da danskeren en overgang var mulig kandidat til jobbet som formand for EU-Kommissionen.

