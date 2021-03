Han har hele tiden nægtet ethvert overgreb, men nu kan et fysisk bevis måske blive sagens rygende pistol.

Det hele begyndte, da Lindsey Boylan stod frem på Twitter med beskyldninger om sexchikane fra hendes tidligere chef, guvernør Andrew Cuomo. Siden er anklagerne mod ham væltet frem.

Og nu hævder en kvinde ifølge New York Post at have et billede som bevis.

Kvinden er endnu ikke stået frem med navn, men ifølge hendes advokat Gloria Allred, så vil hun snart fortælle i detaljer, hvordan New York-guvernøren »tog fat om hendes ansigt og kyssede hende foran hendes eget hjem.«

Blandt de mange anklager er der påstande om, at Cuomo skal have befamlet kvinder, spurgt upassende ind til privat- og sexliv samt altså forsøgt at kysse mindst en kvinde, uden hun var med på idéen Foto: BRENDAN MCDERMID

Det sker ifølge advokaten på et pressemøde mandag eftermiddag amerikansk tid. Her vil kvinden også vise dét foto, som angiveligt dokumenterer kysset.

På Andrew Cuomos kontor har man endnu ikke ønsket at kommentere sagen.

Guvernøren har i forbindelse med tidligere anklager erkendt og undskyldt for upassende kommentarer, men han har kraftigt nægtet alle anklager om uønskede berøringer.

Der er lige nu flere undersøgelser i gang om guvernørens opførsel. Blandt andet har statsadvokaten indledt en uafhængig undersøgelse.

Derudover stiger det politiske pres også på Andrew Cuomo. Flere demokrater – heriblandt to senatorer i New York – har bedt guvernøren om at trække sig på grund af anklagerne, men det har han afvist.