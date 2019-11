Prins Andrew har i den grad haft lettere tider, end dem han lever netop nu.

Om det er fortjent eller ej, skal her være usagt, men ikke desto mindre ser det ikke ud til, at livet bliver lettere for ham lige foreløbig.

Lørdag tonede den britiske prins frem på tv-skærmene i den bedste sendetid, hvor han hårdnakket forsøgte at benægte ethvert kendskab til den afdøde Jeffrey Epsteins sexslave(r).

Og mens han nu venter på en officiel vidneindkaldelse i den prekære sag, flyver der nye anklager ind fra højre.

Prins Andrew (højre) er belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. (Arkivfoto) Vis mere Prins Andrew (højre) er belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. (Arkivfoto)

Denne gang kommer de fra Rohan Silva, der var rådgiver for Storbritanniens tidligere premierminister David Cameron.

Han fortæller i et indlæg i The Evening Standard, at prins Andrew under et besøg til Buckingham Palace i 2012 brugte 'n-ordet'.

Under besøget skulle Rohan Silva angiveligt have spurgt prins Andrew om, hvorvidt det britiske handelsministerie 'skulle gøre et bedre stykke arbejde', hvortil prinsen skal have svaret følgende:

»Well, if you’ll pardon the expression, that really is the n***** in the woodpile,« hvilket er en nedsættende talemåde, der betyder, at noget er helt galt, eller at noget mangler at blive belyst.

I Evening Standard skriver Rohan Silva, der har srilankansk baggrund, at han er flov over, at han ikke reagerede på det racistiske udtryk:

»Jeg følte mig ikke i stand til at sige noget, fordi jeg var ekstremt bevidst om den store forskel i status mellem os,« fortæller han og fortsætter:

»Mødet sluttede kort efter, og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg gik ud i solen ude foran Buckingham Palace, rystet over prinsens sprogbrug.«

Den samme talemåde blev i øvrigt brugt af Anne Marie Morris fra Det Konservative Parti i 2017. Hun blev efterfølgende suspenderet i flere måneder.

Prins Andrew bliver beskyldt for at have benyttet sig af et racistisk sprogbrug. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Prins Andrew bliver beskyldt for at have benyttet sig af et racistisk sprogbrug. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Buckingham Palace har ifølge The Guardian afvist anklagen fra Rohan Silva.

The Evening Standard har desuden været i kontakt med flere unavngivne kilder fra Buckingham Palace, som afviser at have hørt prins Andrew benytte det racistiske sprogbrug.

Ifølge Rohan Silva var kun han selv, prins Andrew samt en af prinsens medarbejdere til stede, hvilket gør det svært for ham at bevise sin påstand.

Rohan Silva påstår også, at han har hørt prinsen udtrykke sig racistisk ved en tidligere lejlighed året forinden.

Her skal han have overhørt prinsen sige: 'Det, du skal huske, er, at du aldrig kommer nogen vegne ved at foregive at være en hvid mand.'

»Jeg vidste ærlig talt ikke, hvad han mente, og diskussionen fortsatte, men udtrykket sad fast i mit hoved, så da jeg kom tilbage på mit kontor, googlede jeg det,« siger han til The Evening Standard og fortsætter:

»Definitionen, der dukkede op på min skærm, lød således: En gammeldags talemåde, der blev brugt i koloni-tiden, og som betyder, at kun hvide folk - i modsætning til mørkhudede - kan stoles på, når det kommer til at overholde reglerne.

Denne udtalelse afviser de unavngivne kilder fra Buckingham Palace også skulle have have fundet sted.